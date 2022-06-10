Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліги націй.

У матчі третього туру Ліги націй збірна Португалії впевнено обіграла національну команду Чехії (2:0).

Перемогу підопічним Фернанду Сантуша, для якого це був сотий матч на чолі збірної, принесли забиті м'ячі у виконанні Канселу та Гедеша.

Після трьох ігор Португалія очолює Лігу А, набравши сім очок. Позаду йде Іспанія – п'ять балів, а за нею Чехія та Швейцарія.

Огляд матчу

Португалія — Чехія 2:0

Голи: Канселу, 33, Гедеш, 38



Португалія: Кошта — Канселу, Пепе, Данілу, Геррейру — Гедеш (Пальїнья, 89), Карвалью (Фернандеш, 68), Невеш (Моутіньо, 88) — Роналду, Жота (Леау, 79), Б. Сілва (Вітінья, 68).



Чехія: Станек — Зіма, Брабец, Матею (Крал, 80) — Цоуфал, Соучек, Саділек, Гавел (Емелка, 46) — Лінгр (Пешек, 46), Кухта (Юречка, 46), Гложек (Влканова, 73).



Попередження: Карвальо, Роналду, Леау, Канселу — Соучек, Матею.