Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліги націй.

У поєдинку третього туру Ліги націй збірна Іспанії мінімально обіграла національну команду Швейцарії (1:0).

Єдиний та переможний м'яч був забитий на 13 хвилині зустрічі, а його автором став Сарабія.

Після трьох турів Іспанія посідає друге місце у Лізі А, поступаючись Португалії два очки. Позаду йдуть Чехія та Швейцарія.

Огляд матчу

Швейцарія – Іспанія 0:1

Гол: Сарабія, 13.

Швейцарія: Зоммер, Відмер, Аканджі (Фрай, 79), Джемерт, Родрігес (Соу, 89), Джака, Фройлер, Ебішер (Окафор, 64), Шакірі (Сеферович, 80), Цубер (Штеффен, 63), Емболо.

Іспанія: Унаї Сімон, Аспілікета, Льоренте, Пау Торрес, Альба, Бускетс, Льоренте (Солер, 80), Гаві (Коке, 73), Сарабія (Ольмо, 62), Мората (Асенсіо, 73), Ферран Торрес.

Попередження: Шакірі, Аканджі, Сеферович, Соу.