Лига наций

Український захисник поділився своїми думками після гри з Вірменією.

Захисник збірної України Олександр Караваєв прокоментував перемогу "синьо-жовтих" у матчі третього туру Ліги націй проти Вірменії (3:0), у якому він відзначився голом та результативною передачею.

"У першому таймі було важко грати, тому що суперник всією командою опускався назад, і було дуже проблематично їх розкрити. Але коли ми розхитували їх, були у нас моменти, але не реалізували. І на другий тайм виходили і знали, що їх дотискатимемо. Знали, що будуть моменти і коли гол забили, була вже розкутіша гра. Вони відкрилися, і тоді ми ще забили.

Переломний момент? Коли ми атаку за атакою їх туди заганяли. Вони навіть не виходили в атаку, ми бачили, що ще першому таймі вони затягували час. Але свого досягли, розуміли, що граємо у свою гру і в нас будуть обов'язково моменти. Ми забили – і одразу хід гри переломився.

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Так вийшло, що з ірландцями була ротація, лише Миколенко грав у порівнянні з грою проти Уельсу. Не вважаю, що було дуже важко, хлопці були дуже мотивовані, хотіли себе показати, бо у нас збірна не з 11 хлопців, а з 30. І кожен може замінити будь-кого.

Пятов — це легенда. Він приїжджає і сидить у 37 років із 18-19-річними хлопцями, і це нормально. Є комунікація, ми всі — дружній колектив, тому, звичайно, це болісний момент, але, як він сказав, усім настане час, і він настав на такій мажорній ноті. І ту кар'єру, яку він провів — був ще на чемпіонаті світу 2006 року — це приклад для усіх нас. Він має пишатися своєю кар'єрою.

Щиро дякую всім уболівальникам, у нас зараз непростий час, але я бачу у всіх в очах надію, коли ми з вами спілкуємося. І я певен, що ми переможемо", - сказав Караваєв в інтерв'ю ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Вірменія.