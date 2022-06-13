Лига наций

До вашої уваги прес-конференція за участю головного тренера збірної України.

Завтра, 14 червня, збірна України продовжить свої виступи у новому розіграші Ліги націй. Суперником "синьо-жовтих" буде національна команда Ірландії.

Напередодні, 13 червня, о 17:30 за київським часом розпочнеться прес-конференція головного тренера збірної України Олександра Петракова та захисника Віталія Миколенка.

Нагадаємо, матч Україна – Ірландія відбудеться 13 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.