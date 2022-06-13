Лига наций

Український захисник поділився своїми думками після перших ігор Ліги націй.

Захисник збірної України Олександр Караваєв прокоментував перемогу "синьо-жовтих" у матчі третього туру Ліги націй проти Вірменії (3:0).

"Вийшло добре, що, коли я віддавав передачу, захисник вибивав, і вибив мені на ногу. Мені нічого не залишалось, крім як пробити. Удар був влучний. Звісно, коли рахунок 2:0, то ще легше грати. Ти розумієш, що ведеш у рахунку, і треба довести матч до логічного завершення.

Коли вже вийшов Миколенко і забив такий нереальний м’яч... Ми тільки радіємо один за одного, коли хтось забиває гол чи віддає результативну передачу. Все це сприяє загальному результату. Така атмосфера панує у нас завжди. Це дуже цінно.

Ми розуміємо, що вилетіли з дивізіону А не за спортивним принципом. Дуже прикро. Але ми це приймаємо, бо це вже не скасувати. Ми граємо в лізі В, і маємо на полі доводити, що спроможні виступати в дивізіоні А. Будемо робити все, щоб виграти кожен матч і вийти в лігу А якомога швидше", — сказав Караваєв в інтерв'ю YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Раніше Football.ua виділив найголовніші епізоди матчу Україна — Вірменія в Лізі націй.