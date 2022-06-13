Лига наций

Наставник дав коментарі щодо майбутньої гри проти збірної Ірландії.

У вівторок, 14 червня, збірна України проведе поєдинок проти Ірландії у рамках четвертого туру Ліги націй.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков відповів на низку запитань від журналістів.

"Чи важко перемагати у п'яти іграх поспіль? Якби ми виграли п'ять ігор — ми були б на чемпіонаті світу. П'ять ігор ми не виграли. Ми робимо справу для країни. Зараз ми граємо у футбол не для себе, а для всієї країни, щоб принести позитивні емоції співвітчизникам".

Петраков повідомив, що після матчу з Ірландією він повернеться до України.

"Можу говорити за себе, я їду до сім'ї до України. Їду додому в Києві. Я люблю свою країну".

Далі наставник "синьо-жовтих" торкнувся теми того, що нині Україна проводить усі матчі на виїзді.

"Проти Вірменії почувалися як удома. Не вперше граю в Лодзі, то була моя ініціатива грати тут. Прийшло багато українців, після матчу був у центрі міста, було багато наших уболівальників. Була хороша атмосфера, дякую всім уболівальникам та Польщі за такий прийом. Ставляться до нас як вдома".

За словами Олександра Петракова, Андрій Пятов хотів завершити кар'єру у збірній набагато раніше, проте голкіпера вдалося умовити почекати з цим рішенням.

"П'ятов — важливий гравець для збірної, він заслужив на такі проводи. Він хотів раніше виїхати, але я вмовив його залишитися. Обіцяв поставити його на матч проти Вірменії. Він заслужив, щоб його так провели. Це була його ініціатива залишити збірну, таке життя".

Про кадрові втрати:

"Це Ліга Націй, тут перевіряються гравці, думаю, це не відіграє основної ролі. Думаю, тренер знайде когось поставити. Для цього такий турнір і проводиться. Для Ірландії це не стане проблемою".

Про майбутній матч проти Ірландії:

"Як гратимуть ірландці? Завтра подивимося, ми готові до всього. Ми акцентуємо увагу лише на своїй команді. Як вони гратимуть – побачимо завтра на футбольному полі".

Олександр Петраков не поспішає казати, що Україна – фаворит своєї групи у Лізі націй.

"Я ніколи не біжу вперед паровоза. Не треба рахувати свої очки до початку гри, повірте. Це футбол, спорт", — сказав український наставник на прес-конференції.

Нагадаємо, що на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Ірландія, яка розпочнеться у вівторок, 14 червня, о 21:45 за київським часом.