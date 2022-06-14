Лига наций

Стало відомо, у яких комплектах зіграють команди у поєдинку Ліги націй.

У четвертому турі групового етапу Ліги націй збірна України у польському Лодзі зіграє проти збірної Ірландії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, команда Олександра Петракова вийде на поле у футболках та шортах синього кольору.

Збірна Ірландії, у свою чергу, зіграє у помаранчевих футболках та чорних шортах.

Наш голкіпер буде у зеленій формі, а страж воріт ірландців – у жовтій.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу між збірними України та Ірландії, яка почнеться о 21:45.