Лига наций

До неї увійшли двадцять два футболісти.

Сьогодні, 14 червня, збірна України у Лодзі проведе матч четвертого туру Ліги націй проти Ірландії.

Стала відома заявка "синьо-жовтих" на гру. До неї увійшли 22 футболісти:

1. Андрій Лунін, 2. Валерій Бондар, 3. Тарас Качараба, 4. Денис Попов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Данило Ігнатенко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Данило Сікан, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 13. Ілля Забарний, 14. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Сирота, 19. Едуард Соболь, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Із тих футболістів, які зараз перебувають у Лодзі, до офіційної заявки не потрапили Роман Яремчук та Олександр Піхальонок.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу між збірними України та Ірландії, яка почнеться о 21:45.