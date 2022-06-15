Форвард збірної України прокоментував результат матчу.
артем довбик, уаф
15 червня 2022, 13:05
У четвертому турі Ліги націй збірна України у польському Лодзі не зуміла переграти Ірландію (1:1).
Нападник збірної України Артем Довбик прокоментував результат матчу, а також поділився думками про дебют Різника.
"Трішки втомились, десь наїлись. Гра була дещо в'язка і це зіграло на руку суперникам. Гол Коллінза? Це низка помилок від кожного, але в майбутньому ми все це розберемо і більше такого не буде.
Ярмоленко нас підбадьорував та казав, щоб ми намагались грати із м'ячем, а не через довгі передачі. Треба було десь їх пересмикувати із флангу на фланг. Різник? Я вважаю, що він дуже добре зіграв. Бажаю йому подальших успіхів в збірній та клубі.
По цій грі, я вважаю, що результат закономірний. Ми добре відіграли минулі матчі, а зараз вже накопичилась втома, тому ми грали дещо на жилах", — розповів форвард національної команди.
Відзначимо, що на Football.ua є відео голів та огляд матчу Україна — Ірландія.