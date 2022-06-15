Лига наций

Форвард збірної України прокоментував результат матчу.

У четвертому турі Ліги націй збірна України у польському Лодзі не зуміла переграти Ірландію (1:1).

Нападник збірної України Артем Довбик прокоментував результат матчу, а також поділився думками про дебют Різника.

"Трішки втомились, десь наїлись. Гра була дещо в'язка і це зіграло на руку суперникам. Гол Коллінза? Це низка помилок від кожного, але в майбутньому ми все це розберемо і більше такого не буде.

Ярмоленко нас підбадьорував та казав, щоб ми намагались грати із м'ячем, а не через довгі передачі. Треба було десь їх пересмикувати із флангу на фланг. Різник? Я вважаю, що він дуже добре зіграв. Бажаю йому подальших успіхів в збірній та клубі.

По цій грі, я вважаю, що результат закономірний. Ми добре відіграли минулі матчі, а зараз вже накопичилась втома, тому ми грали дещо на жилах", — розповів форвард національної команди.

Відзначимо, що на Football.ua є відео голів та огляд матчу Україна — Ірландія.