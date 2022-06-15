Лига наций

Голкіпер збірної розповів про враження від гри проти Ірландії.

Збірна України напередодні завершила виступи в червневому етапі Ліги націй УЄФА нічиєю проти Ірландії (1:1).

Україна — Ірландія 1:1 Відео голів та огляд матчу

Голкіпер "синьо-жовтих" Дмитро Різник, який у цьому матчі вперше вийшов у рамці воріт в офіційному поєдинку найвищого міжнародного рівня, після фінального свистку поділився враженнями від дебютної гри.

"Дякую за вітання, тому що зіграти за збірну в офіційній зустрічі — мрія для кожного футболіста. Я дуже щасливий із цього приводу.

Я вважаю, що рахунок закономірний, тому що в суперника, як і в нас, були моменти. Гра йшла хвилями, туди-сюди.

Шкода, що Руслан Маліновський отримав пошкодження. Але нічого, головне — це здоров’я футболіста. У нас є гарні футболісти, які можуть його замінити на випадок чого. Це не вплинуло на гру.

Щодо пропущеного гола, то я не знаю, як так сталося. Треба дивитися повтори. По живому сліду не можу щось сказати.

У кожній команді авторитет капітана важливий. Це й налаштування на гру, й усе інше. Андрій Ярмоленко у цьому плані — наш лідер на полі. Він це вчергове довів, посприявши забитому м’ячу.

Незгоден із думкою, що після нашого голу збірна заспокоїлась. Ми грали на перемогу. Мали моменти, але не забили. Це футбол. Будемо грати, старатися втримати перше місце. Битимемося за нього", — заявив український виконавець.

Свій наступний матч Україна зіграє в гостях у Шотландії.