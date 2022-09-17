Ліга націй

До обійми команди Луї ван Гала потрапили 25 виконавців.

Тренерський штаб збірної Нідерландів на чолі з Луї ван Галом визначився зі списком футболістів, які братимуть участь у найближчих матчах Ліги націй. Про це повідомляє прес-служба збірної.

В обойму голландців потрапили 25 виконавців, з яких одразу чотири воротарі.

При цьому два голкіпери — це дебютанти: 28-річний Андріс Нопперт із Херенвена та 38-річний Ремко Пасвеєр із Аякса.

Ще одним дебютантом команди Луї ван Гала є 20-річний хавбек Аякса Кеннет Тейлор.

У найближчих матчах Нідерланди зіграють у гостях проти Польщі (22 вересня) та проведуть домашню зустріч із Бельгією (25 вересня).