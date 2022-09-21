Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи B1, у якому зіграють Шотландія та Україна.

Збірні Шотландії та України на Гемпден Парк у Глазго зіграють перенесений матч першого туру Ліги націй УЄФА.

Стів Кларк, у порівнянні зі зустріччю в кваліфікації до чемпіонату світу-2022 (1:3), випустив із перших хвилин Паттерсона та Тірні на флангах захисту, тоді як до трійки центральних долучились Генрі та Маккена. Армстронг та Крісті займуть місця в центральній лінії.

Олександр Петраков, на тлі тієї ж гри, зробив ставку на Анатолія Трубіна в рамці воріт, тоді як Валерій Бондар зіграє в парі з Миколою Матвієнком у центрі захисту, а ліворуч від них розташується Богдан Михайліченко. Олександр Піхальонок вийде в центрі поля, тоді як за лівий фланг атаки відповідатиме Михайло Мудрик, а власне напад очолить Артем Довбик.

Шотландія: Гордон — Паттерсон, Мактоміней, Генрі, Маккена, Тірні — С. Армстронг, Макгінн, Макгрегор, Крісті — Адамс.

Запасні: Келлі, Маккрорі, Тейлор, Портеус, Дайкс, Гілмор, Ролстон, Фрейзер, Джек, Гікі, Маклін.



Україна: Трубін — Караваєв, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Ярмоленко, Піхальонок, Маліновський, Мудрик — Довбик.

Запасні: Лунін, Різник, Кривцов, Сидорчук, Яремчук, Качараба, Ігнатенко, Циганков, Миколенко, Тимчик, Зубков.



Гра Шотландія — Україна почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.