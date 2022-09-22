Ліга націй

Також маємо жахливий показник пропущених м'ячів.

Поразка від збірної України від Шотландії стала 80-ою в історії "синьо-жовтих". Нагадаємо, що українці поступилися з рахунком — 0:3.

Крім того, 3 пропущені м'ячі стали 301, 302 та 303, які пропускали українці за всю історію. Тож збірна України розміняла четверту сотню пропущених голів.

До речі, якщо повернутися до матчу з Шотландією, то в нападі також немає чим похвалитися. Збірна України не завдала жодного удару у площину воріт Шотландії.

Нагадаємо, що друга гра між Україною та Шотландією пройде у Польщі, 27 вересня. До цього наша команда проведе матч проти Вірменії 24 числа. Можливо в матчі з вірменами дебютує Едуард Сарапій, якого сьогодні викликали в збірну.