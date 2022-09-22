Ліга націй

Поповнення в головній команді країни.

Захисник Дніпра-1 Едуард Сарапій викликаний у збірну України, повідомляється на офіційному сайті дніпрян.

Звістку про дебютний виклик до головної команди країни він отримав після вчорашнього тренування в клубі.

Нагадаємо, він перебував у резервному списку збірників. Дебютувавши за Дніпро-1 цього сезону, хавбек зіграв 6 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.

Едуарду Сарапію 23 роки. В СК Дніпро-1 він грає на правах оренди, а належить Металісту.

Додамо, що вчора Україна програла Шотландії у Лізі націй (0:3) та втратила першу сходинку в групі. Наступний матч для підопічних Петракова відбудеться 24 вересня проти збірної Вірменії.