Ліга націй

Фахівець висловився щодо разгрому.

Головний тренер збірної Вірменії Хоакін Капаррос прокоментував розгромну поразку від збірної України у матчі Ліги націй із рахунком 0:5.

"Ми грали проти дуже сильної команди. Ми мали гольові моменти, але ми не змогли їх реалізувати. Як підсумок – програли з таким великим рахунком", — сказав Капаррос.

Після п'яти зіграних турів збірна Вірменії займає останню сходинку у групі Ліги Б. Команда Хоакіна Капарроса ще має шанси залишитись у Лізі Б, але для цього їм потрібно, щоб Ірландія не виграла Шотландію та у матчі-відповіді переграти Ірландію.

Про розклади перед останнім туром для збірної України в нас вже є стаття на сайті.