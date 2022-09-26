Ліга націй

Хорват розписався у воротах збірної Австрії у матчі Ліги націй.

Вчора відбулися чергові поєдинки шостого туру Ліги націй, в одному з яких збірна Хорватії впевнено обіграла Австрію з рахунком 3:1.

У цій зустрічі черговим голом у складі хорватської національної команди відзначився півзахисник Реала Лука Модрич, для якого це був 23 м'яч у футболці збірної.

За інформацією Stats Foot, Модрич став найстаршим автором голу в історії збірної Хорватії. На момент голу хорвату було 37 років та 16 днів. До цього рекорд належав Ніко Ковачу, який зміг забити у віці 36 років та 327 днів.

Нагадаємо, Лука виступає за збірну Хорватії з 2006 року. Для нього це був 154 матч.