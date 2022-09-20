Іспанія

37-річний хорват не має наміру закінчувати міжнародну кар'єру.

Півзахисник мадридського Реалу Лука Модрич планує виступати за збірну Хорватії до Євро-2024.

Про це розповів лікар національної команди Зоран Бахтіярович, котрий учора попрощався зі збірною після 30 років роботи.

"30 років – це довгий термін. Я планував піти, коли Лука та інші вікові футболісти попрощаються зі збірною. Тоді я пішов би на пенсію, і ніхто про це і не дізнався б.

Але Лука вирішив залишитись у збірній до Євро-2024. Мені буде важко дочекатися цього моменту. Але я вже домовився з тренером про те, що мені привезуть одну медаль із Катару", – наводить слова Бахтіяровича прес-служба Хорватського футбольного союзу.

Нагадаємо, 37-річний хорват дебютував у збірній у березні 2006 року. З того часу він провів за національну команду 152 матчі та забив 22 голи. Це рекордна кількість матчів у складі збірної Хорватії.