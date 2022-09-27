Ліга націй

Місце другої найкращої команди другого дивізіону забронювала збірна Фінляндії.

26 вересня пройшли чергові поєдинки заключного шостого туру Ліги націй у Дивізіоні В. Один із матчів мав значення для збірної України.

Нагадаємо, результати Ліги націй визначають посів команд перед жеребкуванням відбірного етапу Євро-2024.

У другий кошик при жеребкуванні окрім чотирьох переможців груп Дивізіону В, потрапляє найкраща команда, яка посіла друге місце.

Місце найкращої команди серед других місць забронювала збірна Фінляндії, яка в останньому турі обіграла Чорногорію (2:0). Фіни заробили вісім балів, а через дискваліфікацію РФ результати з найгіршою командою групи анулюються. При цьому "суомі" програли та зіграли внічию з Румунією, яка посіла останнє місце у групі.

Після трьох матчів у збірної України (не беруться матчі проти Вірменії) чотири очки. Таким чином, команда Олександра Петракова вже ніяк не обжене Фінляндію, тому єдиним варіантом для попадання до другого кошика жеребкування Євро-2024 є перемога над Шотландією у заключній грі та підсумкове перше місце у групі з підвищенням у Дивізіон А.

Нагадаємо, матч шостого туру Ліги націй між збірними України та Шотландії відбудеться завтра, 27 вересня у Кракові. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.