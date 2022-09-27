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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 26 вересня.

Осіння частина футбольного сезону вже повноцінно набирає обертів, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 26 вересня:

27 вересня збірна України проведе завершальний матч Ліги націй проти Шотландії. У цій грі не лише вирішується доля першого місця в групі та путівка до Дивізіону А, а й швидше за все, майбутнє головного тренера "синьо-жовтих" Олександра Петракова, контракт якого закінчується наприкінці року.

Тим часом у ЗМІ прозвучала зарплата Петракова — 10 тисяч доларів на місяць, а його помічники взагалі отримують лише добові та преміальні.

Тим часом Ліонель Мессі розвіяв чутки про зіпсовану атмосферу в ПСЖ після його переходу, який призвів до конфлікту з Кіліаном Мбаппе та Неймаром.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.