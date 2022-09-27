Ліга націй

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У заключному матчі шостого туру Ліги націй у Дивізіоні А збірна Італії обіграла національну команду Угорщини з рахунком 2:0.

У складі переможців результативними ударами відзначилися Распадорі та Дімарко. Завдяки цій перемозі Італія вийшла у плей-офф турніру з першого місця у групі.

Огляд матчу

Угорщина — Італія 0:2

Голи: Распадорі, 27, Дімарко, 52.

Угорщина: Гулаши — Ланг, Орбан, Ат. Салаї — Фіоло, А. Надь (Стайлс, 46), Шефер, Керкез (Гоздог, 57) — Него (Болла, 74), Собослаї (Кляйнгайслер, 82) — Ад. Салаї (Адам, 75).



Італія: Доннарумма — Толой, Бонуччі, Ачербі (Бастоні, 46) — Ді Лоренцо (Маццоккі, 90), Барелла, Жоржиньйо (Побега, 73), Крістанте, Дімарко — Распадорі (Скамакка, 72), Ньонто (Габб’ядіні, 66).



Попередження: Ад. Салаї, Фіоло – Ачербі.

Джерело: MEGOGO