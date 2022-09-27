Ліга націй

Статистика першої половини зустрічі у Лізі націй.

У рамках вирішального матчу за вихід у Лігу А Ліги націй збірна України у Польші приймає збірну Шотландії.

Команда Олександра Петракова досить жваво провела перший тайм. Мав забивати Андрій Ярмоленко, свій момент не використав Артем Довбик, а Тарас Степаненко не влучив головою у свор воріт після подачі з кутового.

Арбітр на 25 хвилині навіть призначив пенальті у ворота Андрія Луніна. Але після просмотру VAR зрозумів, що його перше рішення було помилковим. У шотландців також було декілька шансів відкрити рахунок, але їх моменти складно назвати гольовими.

Можна також сказати, що гра з боку гравців збірної України була грубою, адже рефері Сідіропулос продемонстрував три жовті картки.

Статистика першого тайму:

Нагадаємо, що на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу між Україною та Шотландією. Також є відео-трансляція цієї зустрічі.