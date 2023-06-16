Ліга націй

Іспанський захисник поділився своїми думками після гри з Італією.

Захисник збірної Іспанії Хесус Навас прокоментував перемогу своєї команди у півфінальному матчі Ліги націй проти Італії (2:1).

"Дуже задоволений, пишаюся командою, і радий за тренера – ось що я відчуваю зараз, коли можна сказати, що ми у фіналі. Ми дуже багато працювали для цього.

У другому таймі ми почали показувати свою найкращу гру у матчі. Вона була дійсно напруженою та рівною, але ми краще володіли м'ячем, створювали моменти та реалізували шанс у потрібний момент.

Результат вийшов чудовий. Команда добре відпрацювала, усі виклалися, але я дуже радий за Хоселу, бо саме він забив переможний гол", — наводить слова Наваса прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, у фіналі турніру Іспанія зіграє проти Хорватії, яка обіграла Нідерланди. Гра пройде 18 червня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Італія.