Ліга націй

Наставник хорватської команди поділився своїми думками перед грою з Іспанією.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич прокоментував майбутній матч фіналу Ліги націй проти Іспанії.

"Всі здорові та готові до гри, на нас чекає грандіозний матч. Ми ще проаналізуємо суперника і подивимося, чи ми щось змінюватимемо у своїй грі. Хочемо насолодитися футболом та отримати задоволення від фіналу. Зробимо все заради перемоги та подивимося, чи вистачить цього для завоювання трофею.

Ми будемо готові, якщо матч перейде у додатковий час. У нас є гравці на лаві запасних, яким не терпиться вийти на поле. З останніх семи матчів з додатковим часом ми виграли шість, і це наголошує на силі нашого характеру.

Це гідний та важливий турнір. Нашою метою був вихід у фінальну стадію, і тепер ми за крок від трофею. Зробимо все можливе, щоб його зробити.

Ми дуже добре знаємо Іспанію. Вона любить володіти м'ячем, у неї індивідуально сильні футболісти та відмінний стиль гри. Вони швидкі, і загалом це топ-команда. Ми грали проти Іспанії на Євро-2020 у Копенгагені, де програли у додатковий час. Але ми досить сильні, щоб змагатися з іспанцями, і намагатимемося показати це на полі.

Шанси 50 на 50 – це топ-матч. Обидві команди, ймовірно, матиме інший підхід до гри порівняно з півфіналами. Скажу своїм хлопцям, щоб вони отримали насолоду від фіналу і спробували досягти чогось більшого, відштовхуючись від цього.

Ми повинні бути ще сильнішими, ніж в останньому матчі, бо нам протистоїть грізний суперник. Іспанія має молоду команду, яка грає у фантастичний футбол. Але я оптиміст, і якщо на твоїй стороні солідна підтримка трибун як у нас, то ти маєш зіграти на максимальному рівні.

Чекаю на ще більшу підтримку, ніж в останньому матчі. Чекаю близько 30 тисяч хорватських уболівальників. Ми хочемо порадувати їх добрим матчем, щоб країна могла пишатися собою", - наводить слова Далича прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Хорватія — Іспанія відбудеться сьогодні, 18 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.