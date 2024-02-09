Ліга націй

Віллі Саньоль висловився про результати жеребкування Ліги націй-2024/25.

У французькому Парижі відбулося жеребкування четвертого в історії розіграшу Ліги націй УЄФА, за підсумками якого національна збірна України дізналася своїх суперників та зіграє у квартеті B1 із Чехією, Албанією та Грузією.

Головний тренер грузинської збірної Віллі Саньоль поділився враженнями від результатів жеребкування Ліги націй-2024/25.

"Кілька років тому збірна Грузії грала в Лізі D, а зараз це команда Ліги B, що свідчить про те, що грузинський футбол — на правильному шляху. Ми з нетерпінням чекаємо на зустрічі з хорошими командами. Це буде важка група, але ми вчимося в таких матчах", — цитує французького спеціаліста офіційний сайт Грузинської футбольної федерації.

Нагадаємо, раніше про результати жеребкування Ліги націй-2024/25 висловилися головний тренер збірної України Сергій Ребров, керманич збірної Албанії Сільвіньо та головний тренер збірної Чехії Іван Гашек.