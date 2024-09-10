Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 9 вересня 2024 року.

Збірна Франції у матчі другого туру Ліги націй на своєму полі здобула перемогу над Бельгією (2:0).

Команда Дідьє Дешама відкрила рахунок у матчі на 29 хвилині, коли результативним ударом відзначився Коло-Муані. Потім у другому таймі перевагу французів подвоїв Дембеле.

Таким чином, Франція здобула першу перемогу у новому розіграші турніру, програвши у першому турі Італії (1:3). Бельгія у першому турі обіграла Ізраїль (3:1).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Франція — Бельгія у рамках 2 туру Ліги націй-2024/25:

Франція — Бельгія 2:0

Голи: Коло Муані, 29, Дембеле, 57.

Франція: Меньян — Кунде, Саліба, Упамекано, Дінь — Канте (Фофана, 90+3), Коне, Гендузі (Грізманн, 79) — Дембеле (Олісе, 80), Тюрам (Баркола, 67), Коло Муані (Мбаппе, 67).

Бельгія: Кастельс — Фас, Дебаст, Теат, Кастань (Меньє, 83) — Тілеманс (Мангаля, 60), Онана — Лукебакіо (Бакайоко, 60), де Брюйне, Доку (Дюранвіль, 82) — Опенда (Де Кетеларе, 69).

Попередження: Коне, Дінь — Опенда.