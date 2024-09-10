Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 9 вересня 2024 року.

У матчі другого туру Ліги націй збірна Італії здобула перемогу над Ізраїлем (2:1).

Перемогу команді Лучано Спаллетті принесли забиті м'ячі у виконанні Фраттезі та Кіна. У складі господарів поля єдиний м'яч забив Абу-Фані.

Для італійців це була друга перемога після успіху у матчі проти Франції (3:1), а для Ізраїля це була друга поразка після невдачі у грі з Бельгією (1:3).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ізраїль — Італія у рамках 2 туру Ліги націй-2024/25:

Ізраїль — Італія 1:2

Голи: Абу-Фані, 90 — Фраттезі, 38, Кін, 62.

Ізраїль: Джарафі, Ревіво, Шломо, Нахміас, Ехезкель, Каніховський (Абу-Фані, 67), Лаві (Джабер, 46), Перец (Сафурі, 67), Соломон, Абада (Давід, 78), Халайлі (Глух, 46).

Італія: Доннарумма, Бастоні, Буонджорно, Гатті, Распадорі (Брешіаніні, 63), Дімарко (Удоджі, 71), Белланова (Камб'язо, 63), Тоналі, Річчі (Дзакканьї, 86), Фраттезі, Кін (Ретегі, 86).

Попередження: Гатті (73), Джабер (88), Бен-Шимон (88), Ехезкель (90+2), Ревіво (90+4).