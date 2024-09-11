Ліга націй

Наставник німецької збірної поділився своїми думками після гри з Нідерландами.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував нічийний результат у матчі другого туру Ліги націй проти Нідерландів (2:2).

"Це була захоплююча та відкрита гра у виконанні обох команд. Ми добре відреагували після того, як пропустили першими, і заслужили лідирувати до перерви. На жаль, ми пропустили на початку другого тайму. Ми надто агресивно захищалися у штрафному майданчику, що було не потрібно.

Ми розуміємо, що кожна гра перед чемпіонатом світу важлива, чи то Ліга націй чи відбіркові матчі. Команда вірить у себе, уболівальники бачать, що гравці віддають усі сили.

Заміна Джонатана Та? Він зробив 4-5 фолів у першому таймі і я боявся, що він отримає другу жовту картку. Ми не хотіли ризикувати", — наводить слова Нагельсманна Bayern & Germany.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нідерланди – Німеччина.