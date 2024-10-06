Ліга націй

Керманич французької збірної здивований.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам був здивований появою в стартовому складі Реала Кіліан Мбаппе в матчі 9-го туру іспанської Ла Ліги з Вільярреалом (2:0). Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, Дешам не викликав Мбаппе до збірної Франції на жовтневі матчі Ліги націй, щоб дати футболістові можливість відновитися після травми, яку він отримав наприкінці вересня. Це рішення було погоджено з 25-річним французом.

Однак 55-річний фахівець здивувався появі форварда у складі Реала в суботньому матчі з Вільярреалом, оскільки якщо Мбаппе грає за клуб, то міг би поїхати і в національну команду.

Сам Дешам очікував, що відновлення капітана збірної Франції займе щонайменше три тижні.