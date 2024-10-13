Ліга націй

Форвард не тренувався з командою.

Нападник Артем Довбик пропустив тренування збірної України перед матчем проти Чехії у Лізі націй УЄФА, повідомляє Суспільне Спорт.

За даними джерела, Довбик прибув на арену, але не брав участь у тренуванні. Тим часом Тарас Степаненко тренувався з бандажем на коліні.

За словами тренера Сергія Реброва, у команді є мікропошкодження, але він розраховує, що всі гравці будуть готові до гри.

Нагадаємо, що в жовтні збірна України проведе ще один поєдинок у групі В1 Ліги націй-2024/2025 — 14-го числа синьо-жовті в номінально домашньому матчі у Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" зіграють проти Чехії.