Ліга націй

Наставник чеської збірної поділився своїми думками після гри з Україною.

Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек прокоментував нічийний результат у матчі групової стадії Ліги націй проти України (1:1).

"Я думаю, що нічия — справедливий результат матчу. Хоча нам інколи здавалося, що ми заслуговували на перемогу. Важкий поєдинок, дуже інтенсивний, гадаю ми заслужили на один пункт, ураховуючи, що ми грали з фаворитом.

Пенальті? Поки я бачив лише фото. Гадаю, призначення таких 11-метрових шкодить футболу", — наводить слова Гашека прес-служба УАФ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Чехія.