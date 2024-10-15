Ліга націй

Чеський хавбек поділився своїми думками після гри з Україною.

Півзахисник збірної Чехії Лукаш Черв прокоментував нічию у матчі групової стадії Ліги націй проти України (1:1).

"Святкування голу виникло нізвідки, я не знав, що робити. Це просто були емоції. Я взагалі не помітив, що епізод перевіряє ВАР, поки не обернувся і не запитав, що сталося. Лише тоді я зрозумів, що Соучек з кимось зіткнувся. Я просто намагався добре вдарити по м'ячу, і це вийшло.

Чим більше ми будемо грати разом, тим краще ми налагодимо взаємодію і краще доповнюватимемо один одного. Проти Албанії я грав нижче, цього разу Соучек діяв нижче, ми міняємося позиціями.

Звісно, це додаткова перевага, коли є клубні зв’язки. Наприклад, Шульц і Хори – це ті футболісти, з якими я грав навесні в Пльзені, і це багато в чому нам допомагає", — наводить слова Черва прес-служба Федерації футболу Чехії.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Чехія.