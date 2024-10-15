Ліга націй

Український захисник поділився своїми думками після гри з чехами.

Захисник збірної України Максим Таловєров прокоментував нічийний результат у матчі Ліги націй проти Чехії (1:1).

"Проти чехів завжди важко грати, це фізично дуже сильна команда. Але вважаю, що сьогодні ми віддали усі сили. У роздягальні зараз всі засмучені, бо ми відчували, що цю гру можна було виграти, мали всі шанси. На жаль, не вдалося. Я вважаю, що кожен відіграв не на 100, а на 120 відсотків, тому враження від гри, як всі викладались, добрі. Результат — нічийний, засмучені.

Я звикся до цієї команди, бо доволі давно тренуюся. Класно, що кожен намагається допомагати, я добре себе відчуваю. Звісно, з досвідом буде ще більша впевненість, але для мене це було дуже важливо. Хочу подякувати кожному, бо всі намагалися підтримувати мене: тренерський штаб, хлопці з команди. Враження позитивні та дуже радий.

Після пропущеного голу ми грали досить добре, не хочу казати, що погано. Ми намагалися робити все можливе. Як я казав, так буває, це — футбол. Вони добре нас перекривали, але у другому таймі ми трохи перелаштувалися та, думаю, відіграли набагато краще. Не можу сказати, що після пропущеного голу ми грали погано", — сказав Таловєров в ефірі MEGOGO.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Чехія.