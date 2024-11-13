Ліга націй

Український хавбек поділився своїми думками перед матчами Ліги націй.

Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк прокоментував свій дебютний виклик до національної команди перед найближчими матчами Ліги націй.

"Це дуже приємно. Я дізнався про виклик від адміністратора збірної, мені зателефонували й сказали, що я в складі. Набрав своїх рідних, поділився з ними, я дуже щасливий. Також мене привітали одноклубники та тренер, усі дуже раді за мене.

У національній команді мене добре прийняли гравці й тренери, поговорили, привітали. Тут зібрані найкращі футболісти з усієї країни. Тоді як у молодіжній збірній більше ротацій, у національній команді укомплектованіший склад.

Для мене честь — потрапити сюди. Для мене успіхом на цьому зборі буде дебютувати та виграти два матчі. Який номер хотів би? Дуже рано про це думати, адже я наймолодший у команді. Який дадуть, такий і візьму.

Сергій Ребров привітав мене, сказав, що все буде добре. Чи чекав я на виклик раніше? На все свій час.

Прилетіли сюди разом з Іллею Забарним і Віталієм Миколенком. Я з ними більше спілкуюся, оскільки ми разом граємо в Англії. Із ними я проводжу найбільше часу.

Перше тренування сподобалося, добре попрацювали, із гарним результатом. Щодо хвилювання, то, гадаю, у кожної людини, яка потрапляє до національної збірної, буде мандраж на першому тренуванні як мінімум", — наводить слова Ярмолюка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, у листопаді Україна зіграє проти Грузії (16 листопада) та Албанії (19 листопада).