Український хавбек поділився своїми думками перед матчами Ліги націй.
Єгор Ярмолюк, УАФ
13 листопада 2024, 18:43
Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк прокоментував свій дебютний виклик до національної команди перед найближчими матчами Ліги націй.
"Це дуже приємно. Я дізнався про виклик від адміністратора збірної, мені зателефонували й сказали, що я в складі. Набрав своїх рідних, поділився з ними, я дуже щасливий. Також мене привітали одноклубники та тренер, усі дуже раді за мене.
У національній команді мене добре прийняли гравці й тренери, поговорили, привітали. Тут зібрані найкращі футболісти з усієї країни. Тоді як у молодіжній збірній більше ротацій, у національній команді укомплектованіший склад.
Для мене честь — потрапити сюди. Для мене успіхом на цьому зборі буде дебютувати та виграти два матчі. Який номер хотів би? Дуже рано про це думати, адже я наймолодший у команді. Який дадуть, такий і візьму.
Сергій Ребров привітав мене, сказав, що все буде добре. Чи чекав я на виклик раніше? На все свій час.
Прилетіли сюди разом з Іллею Забарним і Віталієм Миколенком. Я з ними більше спілкуюся, оскільки ми разом граємо в Англії. Із ними я проводжу найбільше часу.
Перше тренування сподобалося, добре попрацювали, із гарним результатом. Щодо хвилювання, то, гадаю, у кожної людини, яка потрапляє до національної збірної, буде мандраж на першому тренуванні як мінімум", — наводить слова Ярмолюка прес-служба УАФ.
Нагадаємо, у листопаді Україна зіграє проти Грузії (16 листопада) та Албанії (19 листопада).