Ліга націй

У заключному турі буде велика ротація.

Напередодні збірна Іспанії в рамках п’ятого туру Ліги націй УЄФА обіграла Данію на полі суперників.

Данія — Іспанія 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

За підсумком цієї дуелі "Фурія Роха" остаточно закріпила за собою статус першої команди в квартеті й подумки може вже готуватись до майбутньої весняної частини плей-оф.

Однак останній матч на груповому етапі для іспанців це не скасовує, ось тільки одразу на трьох своїх підопічних Луїс де ла Фуенте не зможе розраховувати в листопадовому циклі.

Ідеться про опорного півзахисника баскського Реала Сосьєдад Мартіна Субіменді та флангового півзахисника Вільярреала Алекса Баену, які отримали пошкодження під час гри проти Данії та найближчим часом вирушать назад до своїх клубів на відновлення.

Також "зайве" попередження на Паркені отримав нападник того-таки Реала Сосьєдад Мікель Оярсабаль, тому пропустить наступну гру й разом із одноклубником повернеться до Сан-Себастьяна.

У заключному турі Іспанія прийматиме Швейцарію.