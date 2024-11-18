Ліга націй

Сьогодні Лука вчергове виведе "картатих" з капітанською пов'язкою.

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич висловився напередодні матчу Ліги націй проти Португалії.

"Грати за національну збірну – це велика честь і щось особливе. Кожен матч для мене – це щось піднесене, і я завжди викладаюся на 100%.

Треба викластися по максимуму. Це завжди було моїм керівним принципом. Ви не можете не залишити все на полі. Немає більшої честі, ніж носити футболку збірної Хорватії", — сказав капітан "картатих".

Матч Хорватія — Португалія почнеться сьогодні о 21:45. Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції на Football.ua.