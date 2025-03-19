Ліга націй

Наставник бельгійської команди поділився своїми думками перед грою з Україною.

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія прокоментував майбутній перший матч плей-оф Ліги націй проти України.

"У збірній України усі гравці талановиті. Я особисто знаю кількох із них. Рівень гри буде дуже високим. Завтра буде перший тайм, а другий тайм – за чотири дні у Бельгії. Завтра гра не закінчиться, буде не 90 хвилин, а 180 і, сподіваюся, не більше.

В останні дні я дав гравцям поради — вони дуже розумні і їм не потрібно пояснювати по два-три рази, вони з першого разу розуміють і виконують те, що я їм кажу. Усі гравці з досвідом. У нас дуже багато молодих гравців – команда, в якій досвід поєднується із молодістю. Завтра буде цікава гра.

Ми мали п'ять-шість тижнів для підготовки перед матчами. Ми маємо лідерів, кілька гравців – Ромелу завтра буде капітаном, а в неділю – Кевін. У червні побачимо, хто буде капітаном. Можливо, хтось інший. Роль капітана – не лише бути лідером команди. Я спілкувався з п'ятьма гравцями, і я знаю, що вони мають якості лідерів.

Що найважче у роботі тренером збірної? Є дуже велика різниця між тренером збірної та клубу. Коли ти тренер клубу – ми тренуємось та бачимося з гравцями щодня, у нас дуже багато матчів протягом року. А коли ти тренер збірної – наприклад, зараз у нас два матчі, а потім треба чекати на червень. Ми працюємо дистанційно, коли гравці не з нами. Моя роль починається, коли гравці повертаються до тренувань зі збірною.

Поки що я ще не знаю основної одинадцятки на завтрашній матч. Ви дізнаєтесь про це завтра. Знаю лише одне – треба вигравати і грати з головою", — наводить слова Гарсії прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Україна – Бельгія пройде завтра, 20 березня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.