Ліга націй

Наставник "синьо-жовтих" бажає футболістові якнайшвидшого повернення на поле.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував ситуацію з вінгером Челсі Михайлом Мудриком, а також заявив, що вже визначився, хто його замінить у першому матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії.

"Передусім, ми всі підтримуємо Михайла, допомагаємо. Це важливий для нашої збірної гравець, молодий футболіст. Я йому бажаю тільки якнайшвидшого повернення до футболу.

Щодо завтрашнього матчу, то ми провели збір, провели між собою товариську гру. Ми намагалися спробувати декілька варіантів на цій позиції. Завтра ви побачите, хто зіграє.

Ще раз наголошую, що завтра в нас тільки перший тайм. Дуже важливим буде те, як ми зіграємо в Генку", — сказав Ребров на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч Україна – Бельгія пройде завтра, 20 березня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Раніше повідомлялося, що відсторонення Мудрика за допінг може бути знято без подальшого покарання.