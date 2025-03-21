Ліга націй

Наставник бельгійської збірної поділився своїми емоціями після гри з Україною.

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія прокоментував поразку своєї команди у першому матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії (1:3).

"Ми проаналізуємо цей матч, але немає сумнівів, що нам потрібно поліпшити гру в обороні. Я очікую реакції від своїх гравців у неділю. Я хочу побачити цю реакцію з перших секунд. Нам доведеться грати з ножем у зубах. У неділю ми побачимо, чи дійсно ми сильна команда.

На нас чекає багато роботи, зокрема й у психологічному плані. Цей матч завершено, залишилося грати 90 хвилин. Ми повинні бути більш послідовними і, перш за все, грати краще, ніж у другому таймі.

Україна — Бельгія. Наші оцінки

Я був здивований, тому що перший тайм не передбачав такої ситуації після перерви. Ми були недостатньо сильні психологічно. Ми повинні бути командою, здатною виграти матч, навіть якщо пропустимо гол.

До перерви ми контролювали ситуацію і забили хороший гол. Потім ми пропустили гол, який зрівняв рахунок, після індивідуальної помилки. Наші молоді гравці мають винести з цього урок. Таке може трапитися у футболі, навіть якщо він повинен був вибити м'яч. Але після цього ми не повинні раптово програвати єдиноборства і швидко пропускати другий гол", — наводить слова Гарсії RTL info.

Нагадаємо, гра у відповідь пройде в бельгійському Генку — матч запланований на 23 березня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Бельгія.