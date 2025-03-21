Ліга націй

Бельгійський форвард поділився своїми думками після гри з Україною.

Нападник та капітан збірної Бельгії Ромелу Лукаку прокоментував поразку своєї команди у першому матчі плей-оф Ліги націй проти України (1:3).

"Те, як ми пропустили голи, це питання менталітету. Потрібно прагнути до перемоги і бути до цього спрямованим. У цій сфері у нас ще багато роботи, і нам доведеться починати з нуля. Але програвати таким чином не можна. Це неприпустимо.

Це психологічна проблема. Я порівняю це з попереднім поколінням 2010 року. Нам потрібно знову створити цей менталітет у команді, і тоді ми більше не ставитимемо такі цілі. Це складно, але тоді нам доведеться укладати домовленості. Ми були дуже нечіткими одне з одним.

Позитивний результат у матчі-відповіді? Україну не можна недооцінювати. Але в атмосфері на найвищому рівні і за такої підтримки вболівальників це має бути можливим", — наводить слова Лукаку HLN.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Бельгія.