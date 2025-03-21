Ліга націй

Бельгійський голкіпер поділився своїми думками після гри із Україною.

Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа прокоментував поразку своєї команди у першому матчі плей-оф Ліги націй проти України (1:3).

"У першому таймі ми добре контролювали хід матчу, за винятком перших десяти хвилин. У другому таймі, я думаю, суперник пресингував сильніше, і ми повинні були знайти простір, щоб виходити в атаку, але ми цього не зробили.

Перший гол було забито після невдалого пасу. Нам слід було зберігати спокій, чого ми не зробили. Україна набула впевненості, а ми замість того, щоб зберігати спокій, не повернули його собі. Прикро пропустити три голи за 15 хвилин, але у нас є впевненість, що ми можемо зіграти хороший матч у неділю.

Україна — Бельгія. Наші оцінки

Після першого голу в нас було десять хвилин, коли ми були недостатньо організовані, ми залишили занадто багато простору, а на цьому рівні за це доводиться платити. Але ми повинні зберігати спокій, це перший матч із новим тренером, ми повинні знайти те, що він хоче.

Це не найкращий початок для нас, але іноді добре прийняти таку поразку. Ми повинні зіграти найкращий матч у неділю, краще атакувати, краще захищатися, разом. У неділю ми повинні почати сильно з першої хвилини", — наводить слова Куртуа RTL Info.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Бельгія.