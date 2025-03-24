Ліга націй

Бельгійський форвард поділився своїми думками після гри з Україною.

Нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді плей-оф Ліги націй проти України (3:0).

"У роздягальні я побачив дуже невимушену атмосферу, і це передалося команді й на полі. Ми повинні були вірити. Я бачив, як багато команд у футболі відігруються зі складних ситуацій. Згадайте хоча б камбек Барселони проти ПСЖ у Лізі чемпіонів кілька років тому. І я також пережив це з МЮ проти ПСЖ. У футболі нічого не закінчується, поки не завершиться матч.

Мій перший гол у матчі? Ти повинен постійно дивитися на м'яч, чи не так? Це порада від Джонатан Кіндерманса. Той поштовх захисника суперника? Необхідно було звільнитися від нього.

Власне, ця перемога насправді має бути основою для нас. Як команда, ми добре попрацювали. Майбутнє виглядає світлим? Ну, зберігаймо спокій. Ми знову зберемося у червні, і тоді нашим завданням буде взяти шість очок з шести. Сподіваюся, у нас буде більше часу на підготовку, і багато гравців ще можуть виграти титул в цьому сезоні. Ось так ти розвиваєшся як особистість", — наводить слова Лукаку HLN.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бельгія — Україна.