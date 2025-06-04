Ліга націй

Юліан Нагельсманн поділився думкою про національну команду Португалії.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував майбутній півфінал Ліги націй проти Португалії.

"Португалія – дуже хороша команда з великою кількістю чудових гравців. Очевидно, що вони теж мали напружене, дуже напружене протистояння у чвертьфіналі з Данією. Думаю, вони були очевидними фаворитами, але все пішло не зовсім так, як очікувалося. Португалія має багато відмінних гравців і дуже, дуже хорошого тренера. Це точно буде складна гра.

Завжди приємно грати вдома, це як міні-чемпіонат Європи. Думаю, португальці віддадуть перевагу володінню м'ячем, а не захищатимуться, тому ми постараємося змусити їх більше діяти в обороні. Тоді ми матимемо чудовий шанс провести хороший матч за підтримки своїх вболівальників.

Я вже визначився з 9 з 11 позицій. Залишилося ухвалити кілька рішень. Гравці ще не поінформовані, але якщо вони уважно стежили за тренуваннями, то вже здогадуються, чи вийдуть вони в основі, чи ні", — наводить слова Нагельсманна прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Німеччина – Португалія відбудеться сьогодні, 4 червня, о 22:00 за Києвом.