Ліга націй

Роберто Мартінес поділився своїми думками перед грою з Німеччиною.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес прокоментував півфінальний матч Ліги націй проти Німеччини.

"Справа не тільки в Португалії, а й у тому, як добре грає Німеччина. Вони ризикують. Справа не в окремих гравцях, а в команді — вони пресингують, але якщо подивитися на статистику, то обидві команди дуже схожі, і я думаю, що це буде хороший матч, щоб показати, на що ми здатні.

Ми дуже поважаємо суперника, і гра на виїзді є додатковим викликом. Ми хочемо грати на найвищому рівні, щоб отримати хороший результат на виїзді. Ми дуже добре знаємо Німеччину. Ми знаємо команду. Нагельсманн не віддає перевагу окремим гравцям, деякі мають специфічні навички, але він зосереджується на команді.

Це найвищий виклик для нас. Ми поважаємо нашого суперника, але зробимо все, що зможемо, щоб перемогти", — наводить слова Мартінеса прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Німеччина – Португалія відбудеться сьогодні, 4 червня, о 22:00 за Києвом.