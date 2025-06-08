Ліга націй

Наставник німецької збірної поділився своїми думками після гри з Францією.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував поразку своєї команди у матчі за третє місце Ліги націй проти Франції (0:2).

"Це була більша наша команда, ніж та, що була у середу — володіння м'ячем, контррух, контрпресинг. Все було гаразд. Ми створили багато моментів, але ми маємо бути чесними, це футбол. Голи — найважливіша тема, і сьогодні ми упустили багато моментів.

Зазвичай, коли ви створюєте такі гарні моменти, які ми мали у першому таймі, ви повинні виходити вперед і збільшувати перевагу. У першому таймі у нас була можливість забити три чи чотири голи. Це було схоже на те, що ми відчували проти Іспанії у чвертьфіналі Євро-2024.

Дебют Бішофа? Я намагаюся зосередитися на якісних гравцях, а він один із якісних молодих гравців. Нам потрібні молоді гравці для чемпіонату світу, тому ми маємо зосередитись на них. Він хороша людина, у нього хороша особистість і він дуже гарний гравець, і я радий за нього. Сподіваюся, що він проведе багато міжнародних матчів.

Відчуття перед відбірковими матчами ЧС-2026 набагато кращі, ніж були в середу. Тож продовжуємо працювати", — наводить слова Нагельсманна прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Німеччина – Франція.