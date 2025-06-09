Ліга націй

Наставник португальської збірної поділився своїми думками після гри з Іспанією.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Ліги націй проти Іспанії у серії післяматчевих пенальті.

"Я дуже гордий. Важливо не просто грати, а перемагати у фіналах. Після того як Іспанія забивала свої голи, ми виявили неймовірний характер. Ми змогли додати по ходу гри і, гадаю, заслужено перемогли в Лізі націй.

Футбол — це енерговитратна гра, і тут важливо мати більше ніж просто 11 футболістів. Помалу ми довели, що у нас є чітке розуміння, як створювати проблеми для збірної Іспанії. І забили свої два голи. А гравці, які вийшли на заміну, допомогли нам довести справу до перемоги.

Найголовніше – це колектив, команда. І відданість своїй справі день у день. Ми маємо 16-17 однаково класних футболістів. Майстерність разом з іншими перевагами допомагає вигравати трофеї. Капітан команди для нас дуже важливий. Іспанія двічі виходила вперед, але досвід та сила капітана допомогли нам показати, що ми все одно готові перемагати", — наводить слова Мартінеса прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія – Іспанія.