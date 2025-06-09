Ліга націй

Наставник іспанської збірної поділився своїми думками після гри з Португалією.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував поразку своєї команди у фіналі Ліги націй проти Португалії у серії післяматчевих пенальті.

"Я дуже ціную все те, чого ми досягли з цією командою, і відчуваю гордість за кожен день роботи з нею. Впевнений, у майбутньому на нас чекають нові перемоги. Неможливо постійно перемагати, але важливо боротися за вищі нагороди. І наша команда завжди до цього готова.

Португальські футболісти казали, що ми були найкращими, з ким вони грали. Можу сказати, що збірна Португалії була незрівнянна. Ми хотіли володіти ініціативою, і якби не пропустили другий гол, то зараз могли б міркувати з вами зовсім про інше. Обидві команди показали найвищий рівень. У футболі немає таких понять, як справедливо та несправедливо. Треба забивати пенальті. Потрібно перемагати. Збірна Португалії стала великою футбольною командою.

Не можу сказати, щоби ми якось погано грали на м'ячі. Не можу сказати, що нам не вистачило ефективності. У нас були чудові комбінації, гольові моменти та проходи в атаку. Думаю, ми дуже правильно поставилися до своєї роботи, а тепер просто маємо прийняти цей результат. Вони перемогли, ми — ні.

Ми намагалися зробити все потрібне для перемоги. Коли ми забивали, вони відігравалися. Хочу привітати збірну Португалії, це чудова команда", — наводить слова де ла Фуенте прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія – Іспанія.