Ліга націй

Французький захисник поділився своїми думками після гри з Німеччиною.

Захисник збірної Франції Лоїк Баде прокоментував перемогу своєї команди у матчі за третє місце у Лізі націй проти Німеччини (2:0).

"Загалом ми провели відмінний матч. Нам довелося внести деякі корективи, оскільки вони змогли поставити нас у складне становище, особливо у першому таймі. Але ми змогли зробити правильні заміни і, зрештою, виграли з рахунком 2:0, тож я б сказав, що це була хороша перемога.

По-перше, це величезне джерело гордості. Відзначати свій дебют у національній збірній перемогою завжди приємно. І тепер я просто хочу, щоб це продовжувалося.

Ми могли б виступити краще. Є невелике розчарування, бо оскільки ми є збірною Франції, ми завжди хочемо перемагати, незалежно від турніру. Ми посіли третє місце, тому нам залишається лише задовольнятися цим і продовжувати працювати, щоб повернутися сильніше", — наводить слова Баде прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Німеччина – Франція.