Ліга націй

Німецький захисник поділився своїми думками після гри з Францією.

Захисник збірної Німеччини Йонатан Та прокоментував поразку своєї команди у матчі за третє місце Ліги націй проти Франції (0:2).

"Це інше почуття в порівнянні проти Португалії, тому що я думаю, що ми сьогодні провели досить хорошу гру, особливо в першому таймі. Ми заслужили забити як мінімум три голи, і зараз прикро, тому що ми заслуговували на більше наприкінці цієї гри.

Нам потрібна рішучість попереду і вона в нас була в минулому. Це не проблема двох років, це те, що відбувається сьогодні. Зрештою, ми зіграли з дійсно гарною командою, яка використовувала контратаки, і вони якісні у цьому аспекті. Ось як вони забили. Але, як я вже сказав, ми заслуговували на більше.

У процесі завжди бувають моменти коли стає боляче, але все одно потрібно рости. Буде погано, якщо ми опустимо голови і поставимося до цього занадто негативно. Ми завжди хочемо перемагати і ми розчаровані тим, що програли двічі. Але ми продовжуємо рости, і ми будемо готові до великого турніру наступного року. Ми можемо досягти успіху там", — наводить слова Та прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Німеччина – Франція.