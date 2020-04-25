Нидерланды. Новость

Капитан Аякса Душан Тадич недоволен решением Футбольного союза Нидерландов не присваивать чемпионский титул в сезоне-2019/20.

Душан Тадич разочарован тем, что из-за решения Футбольного союза Нидерландов не доигрывать чемпионат и не присваивать титул Аякс не сможет пополнить свой музей еще одним трофеем.

"Мне кажется, что это несправедливо, – цитирует капитана Аякса Tuttomercatoweb. – Мы лидировали в чемпионате на момент остановки, значит, должны были получить титул. Я понимаю, что COVID-19 сейчас важнее, чем футбол, но нельзя же просто так взять, и отбросить все те усилия, которые прилагала команда? Я разочарован".

Не менее Тадича разочарован и АЗ, который, уступая Аяксу лишь по разнице забитых и пропущенных мячей, отправлен в квалификацию Лиги чемпионов, в то время, как клуб из Амстердама — прямиком в групповой раунд. Алкмаарцы вместе с Утрехтом (потерял шанс на Лигу Европы), Де Граафсхапом и Камбууром (лишились возможности выйти в Эредивизи) решили подавать в суд.

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