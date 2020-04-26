Нидерланды. Новость

Главный тренер Аякса Эрик Тен Хаг нынешним летом не покинет Амстердам.

Несмотря на слухи о том, что Эрик Тен Хаг вот-вот покинет Аякс и возглавит другую команду, сам тренер пока планирует остаться в Амстердаме — сообщает AD.

"Несмотря на уход некоторых ведущих игроков, Аякс вовсе не станет слабее, – сказал Тен Хаг в интервью голландскому изданию. – Уход Зиеха — вопрос решенный, но придет Энтони из Сан-Паулу. Также известно, что летом уйдут ван де Беек, Тальяфико и Онана, ведь с ними так и договаривались прошлым летом. Возможно, завершит карьеру Хунтелаар, но это мы еще обсудим. В этом нет ничего страшного, Аякс всегда продает игроков и воспитывает новых, причем у нас всегда есть как минимум два исполнителя на каждую позицию".

"В связи с коронавирусом пока неясно, что будет с ближайшим трансферным рынком. Аякс находится в хорошей "финансовой форме", но неизвестно, сколько продлится пандемия, поэтому целесообразно не транжирить средства".

"Что касается меня, то я однозначно останусь в Амстердаме как минимум еще на сезон. Мы начали строить новую команду, есть и еще некоторые задумки. И если все бросить на полпути, то зачем тогда вообще было начинать?"

50-летний Тен Хаг за свою тренерскую карьеру работал с Гоу Эхед Иглз, со второй командой Баварии, Утрехтом, а с 2017 года возглавляет Аякс (выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов).

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